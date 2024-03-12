Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaş ve esnafla buluştu

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Adnan Menderes Bulvarı'nda yaptığı ziyarette, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Adnan Menderes Bulvarı'na ziyaretinde Başkan Kıvrak'a, CHP Çine İlçe Örgütü, Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer de eşlik etti. Kıvrak, ziyaretinde esnafa, 'Hayırlı işler' dileğinde bulundu. Çine halkının Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Kıvrak, evlerinin balkonlarından kendisini destekleyenleri selamladı.

"ÇİNE'MİZ İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çine'nin güzelliklerini ve zenginliklerini daha da ön plana çıkarmak için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Kıvrak, "Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılım, halkımızın bize duyduğunuz güvenin bir göstergesi Sizlerden gelen her bir öneriye kulak vererek, daha aydınlık bir Çine için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde birlikte daha nice güzel projeleri hayata geçirmek, Çine'nin kalkınması ve refah seviyesinin artması adına el birliğiyle çalışacağız. Teşekkür ederim" diye konuştu.