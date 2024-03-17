Çine Belediyesi İftar Sofralarında Buluşuyor

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Çine Belediyesi, ilçelileri kurduğu iftar sofralarında bir araya getirmeye devam ediyor. Belediye Meydanı'ndaki iftar programına katılan Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Birlikte iftar yaparak geleneklerimizi yaşatmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çine Belediye Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, orucunu birlikte açtı. İftar öncesi alana gelen Başkan Kıvrak da masaları tek tek dolaşarak iftara katılanlarla sohbet etti.

Meydanı dolduran kalabalığın Ramazan ayını kutlayan Kıvrak, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini yeniden hatırlamamıza da vesile oluyor. Birlikte iftar yaparak geleneklerimizi yaşatmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Çine Belediyesi'nin 17 ilçe arasında en çok çalışan, en çok üreten, parklar, düğün salonları, pazar yerleri, otel, fabrika yapan, istihdama katkı sağlayan belediyelerden olduğunun altını çizen Kıvrak, şunları söyledi:

"ÇİNE'MİZİ ŞAHA KALDIRACAĞIZ"

"Gelecek dönemde de her kesime hitap eden projelerimizle Çine'mizi hak ettiği layık olduğu günlere kavuşturacağız. Yollarımızı asfaltlayacağız. Kreş, pazar yeri, otopark, fabrika açacağız. Gençlerimize sosyalleşebilecekleri mekanlar sunarken, iş imkanları sağlayan yerler de açacağız. Hayvancılık yapan, tarımla uğraşan üreten emekçi kardeşlerimize destek olacağız. Esnafımızın ekonomik olarak kalkınmasını sağlayacağız. Çine'mizi Allah'ın izniyle şaha kaldıracağız."