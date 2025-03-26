Çocuklar Fidan Dikti

Fidanlar çocukların elinde toprakla buluştu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde köy okulunun bahçesinde çocukların da katılımı ile fidanlar toprakla buluştu.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Oltu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gökçedere Mahallesi'nde Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde ağaç dikme programı düzenlendi. Gökçedere Mahallesi'ndeki okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kalkan, Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalın, Okul Müdürü Binali Çakır, Mahalle Muhtarı Yücel Musaoğlu ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fidan dikimiyle devam etti. Öğrencilerin katılımıyla yapılan bu anlamlı etkinlikte, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalın ise günün anlam ve önemine bina yen öğrencilere evlerinin bahçelerine dikmeleri için birer sarı çam fidanı hediye etti.

Oltu Orman İşletmesi Müdürü Atakan Akalın "Bugün Oltumuzun güzide mahallelerinden birisi olan Gökçedere mahallesi okul bahçesinde, Orman Haftası kapsamında ağaç dikimi yaptık. Okulumuzda 40 öğrencimiz var. Aynı zamanda bu mahallemiz orman mahallesi. Okulumuzun bahçesinde 100 adet sarıçam fidanını çocuklarla birlikte toprakla buluşturduk. Öğrencilerimize bugünün anlamına binaen birer sarı çam hediye ettik. Güzel etkinlik okulumuza, ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.