Çocuklar "Keloğlan İş Başında" oyunuyla eğlendi - Son Dakika
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Çocuklar "Keloğlan İş Başında" oyunuyla eğlendi

18.04.2022 13:00
Çocuklar "Keloğlan İş Başında" oyunuyla eğlendi

Gölcük Belediyesi tarafından Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda sahnelenen "Keloğlan İş Başında" isimli interaktif tiyatro oyunu, çocukları eğlendirerek öğrenmelerini sağladı.

Gölcük Belediyesi tarafından Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda sahnelenen "Keloğlan İş Başında" isimli interaktif tiyatro oyunu, çocukları eğlendirerek öğrenmelerini sağladı.

Gölcük'te çocuklar "Keloğlan İş Başında" tiyatro oyunuyla doyasıya eğlendi. Kazıklı Kervan Sarayı Kültür Yapısı'nda Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterimine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen interaktif oyunda, sahne önünde toplanan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Keloğlan'ın başrolde olduğu oyunda; Nasreddin Hoca, Gargamel ve Azman karakterleri; oyundaki diyalogları ile eğlenceli zaman geçirmelerini sağladıkları çocuklara, büyüklerin yanından ayrılmamaya özen göstermeleri, yalan konuşmamaları gibi doğru davranış şekillerini aktarıldı. - KOCAELİ

Çocuklar Keloğlan İş Başında oyunuyla eğlendi
Çocuklar Keloğlan İş Başında oyunuyla eğlendi
Çocuklar Keloğlan İş Başında oyunuyla eğlendi
Çocuklar Keloğlan İş Başında oyunuyla eğlendi

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Gölcük Belediyesi, Keloğlan, Tiyatro, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar 'Keloğlan İş Başında' oyunuyla eğlendi - Son Dakika


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