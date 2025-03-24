Çocuklara Ramazan Sürprizi

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Kadın Kolları ve Karahisar Kadın Platformu, teravih namazı sonrası Paşa Camii'ne gelen çocukların ayakkabılarına küçük sürprizler bırakarak onlara unutulmaz bir Ramazan hatırası yaşattı.

İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu anlamlı programa İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Koordinatörü Makbule Dal, Kadın Kolları Başkanı Selma Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "sevgi ve iyilik dolu bu güzel etkinlikte, Ramazan'ın manevi ruhunu minik kalplerle paylaşmaktan mutluluk duyduk" denildi. - AFYONKARAHİSAR