Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor - Son Dakika
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Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor

04.04.2022 13:32
Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, Ramazan ayında her gün en az 50 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, Ramazan ayında her gün en az 50 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtıyor.

Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, Ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımları toplayan Okur, her gün en az 50 ihtiyaç sahibi aileye giderek yardım kolisi dağıtıyor.

1 ay boyunca yardımların devam edeceğini söyleyen Okur, hedefinin en az 1500 aileye ulaşmak olduğunu, yardım geldikçe bu sayının da artacağını söyledi. - ADANA

Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor
Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor
Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukların Ogün ağabeyi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyor - Son Dakika
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