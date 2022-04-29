Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi

29.04.2022 10:41
Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, ramazan ayı boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, ramazan ayı boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımları toplayan Okur, ramazan ayı boyunca 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye giderek yardım kolisi dağıttı.

Okur, yardımların devam edeceğini söyledi. - ADANA

Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi
Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi
Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi
Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi

YORUMLAR
500
Başkan Ürek'ten ihtiyaç sahiplerine 3 bin aileye gıda kolisi yardımı Başkan Ürek'ten ihtiyaç sahiplerine 3 bin aileye gıda kolisi yardımı Türk Kızılay Menteşe Şubesi ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi ulaştırdı Türk Kızılay Menteşe Şubesi ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Kavala kararını eleştirdiği için eşi valilikten alınan AK Partili Hüseyin Kocabıyık: Aynı yerdeyim, dava hukuksuz!
10:31 Akşener, tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile görüntülü konuştu! O anları "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" notuyla paylaştı
10:26 Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı
10:24 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tavaf ettiği anlar! Etten duvar örüldü
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan daha çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement