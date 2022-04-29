Çocukların Ogün ağabeyinden ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi - Son Dakika

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, ramazan ayı boyunca 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

Kentte yaptığı yardımlarla çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, ramazan ayında da yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla yardımları toplayan Okur, ramazan ayı boyunca 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye giderek yardım kolisi dağıttı.

Okur, yardımların devam edeceğini söyledi. - ADANA