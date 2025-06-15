Çocukluk Özlemi Bahçe Oldu - Son Dakika
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Çocukluk Özlemi Bahçe Oldu

Çocukluk Özlemi Bahçe Oldu
15.06.2025 11:50
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Kastamonulu Hasan Yılmaz, hobi bahçesinde çocukluğuna dair objeleri topladı ve hatıralarını yaşatıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan bir vatandaş, çocukluğuna duyduğu özlemi adeta bir müzeye dönüştürdüğü bahçesinde gideriyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hasan Yılmaz, çocukluğuna duyduğu özlemi gidermek için bir hobi bahçesi kurmaya karar verdi. Kumluca Mahallesi'nde bulunan bahçesinde, 4 yıl önce çalışmalara başlayan Yılmaz, çocukken kullandıkları ürünleri, aletleri, oyuncakları toplamaya başladı. Bahçeyi çocukluğundaki hayatında yer alan objelerle donatan Yılmaz, büyüdüğü dönemdeki bir ahşap evin de minyatürünü yaptı. 4 yıl boyunca çabalayarak bahçesini dizayn eden Yılmaz, eşi, 2 çocuğu ve dostlarıyla bahçesinde eski günleri yad ediyor.

Kurduğu bahçesiyle çocukluğuna dönebildiğini belirten Yılmaz, artık üretimi olmayan birçok ürünü ise uzun araştırmaları neticesinde bulduğunu dile getirdi. Bahçeyi gören herkesin çok beğendiğini ve çocukluğunu hatırladığını ifade eden Yılmaz, "Bulduğum köy eşyalarını, insanların eskiden yaşarken kullandıkları aletleri bahçemde toplamaya çalıştım. Ailemle birlikte bir hobi bahçesi kurdum. Elimden geldiği kadarıyla gelen misafirlerimi de ağırlamaya çalışıyorum. Burasını ticari amaçla kurmadım, bir hobi bahçesi olarak inşa ettik. Artık sosyal medyada da sık sık, 'nerede kaldı eski ramazanlar, eski bayramlar' gibi paylaşımlar görüyoruz. Benim de çocukluğuma dair özlemlerim vardı. Ben de bunları hatırlamak için araştırmalar yaptım. İnternetten, sosyal medyadan yaptığım araştırmalar neticesinde çocukluğumuzda kullandığımız birçok alet ve ürünü gördüm. Çocukluğumuzda yer alan şeylerle bunu yapmaya çalıştım. Örneğin bir köy evinin minyatürünü yaptım. Bu köy evini 3 günde yaptık. Maliyeti ne olursa olsun bu olacak dedim" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukluk Özlemi Bahçe Oldu - Son Dakika

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