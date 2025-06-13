Çorum Belediyesi Yaz Okulu Programı Başlatıyor

Çorum Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirebilmeleri için kapsamlı bir yaz okulu programı başlatıyor.

Çorum Belediyesi'nin spor, sanat, eğitim ve yetenek alanlarında toplam 44 farklı branşı kapsayan yaz okulu için için kayıtlar 23 Haziran'da başlayacak. 23-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvurular, Çorum Belediyesi adresi üzerinden online olarak alınacak. Programa ilginin yoğun olması bekleniyor.Yaz okulu kapsamında çocuklar; yüzmeden kodlamaya, müzikten fen bilimlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, hem eğitici hem de eğlendirici içeriklerle çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi. - ÇORUM