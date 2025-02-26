Çorum'da Ahşap Evde Yangın Korkuttu

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Ahşap evde korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi Çukuroymak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karakuş'a ait ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan Zöhre Karakuş, dumanları fark edince komşularından yardım istedi. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evdeki eşyalar zarar gördü.

İtfaiye ekipleri bacadan kaynaklandığı belirlenen yangınla ilgili inceleme başlattı.