Çorum'da Apartman Yangını Paniği - Son Dakika
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Çorum'da Apartman Yangını Paniği

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Çorum'da 4. kat dairede çıkan yangın, dumandan etkilenenlere sağlık müdahalesi yapıldı.

20.05.2025 07:31
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Çorum'da apartman dairesinde yangın paniği

ÇORUM - Çorum'da 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Buharaevler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Apartman Yangını Paniği - Son Dakika

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