Çorum'da Bazı Yapı Projelerinin Statiğinde Oynama Yapıldığı İddiaları... CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz: "Birçok Yapı Riskli Hale Gelmiştir"

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'da bazı yapı projelerinin statiğinde oynama yapıldığı iddialarına ilişkin konuşan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz "Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler söz konusu olduğunda şafak operasyonu düzenleyen bağımsız Türk yargısının, AK Partili Çorum Belediyesi'ne karşı şu ana kadar işlem yapmamasını kamuoyunun ve burada bulunanların takdirine sunmak istiyorum" dedi.

Çorum'da daha önceden yapılıp bitirilen ve halen yapımı devam eden bazı yapı projelerinin statiğinde oynama yaparak, mevzuata aykırı yapıların yapılmasına sebebiyet verildiği iddialarının ardından CHP Çorum Örgütü konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi il binasında düzenlenen basın toplantısıyla bazı yapı projelerinin statiğinde oynama yapılarak demir ve çimentonun eksik kullanıldığı iddialarına ilişkin konuşan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, şunları söyledi:

"Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta en son belediye meclis toplantımızda bazı inşaat verilerinin eksik girilmesi neticesinde demir ve betonda eksik hesaplamalarla eksik malzeme kullanılması neticesinde birçok yapılan binanın riskli bina haline gelmesi nedeniyle birçok yurttaşımızın tedirgin olduğunu ve bu işin karşılığında birçok sorumluluğun örtbas edilmeye çalışıldığının farkındayız. Öncelikle bu konuyla ilgili AKP İl Başkanının açıklamasını okudum. Bu açıklamayı tebessümle karşıladığımı ve samimiyetsiz bulduğumu ifade etmek istiyorum."

Solmaz, "Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler söz konusu olduğunda şafak operasyonu düzenleyen bağımsız Türk yargısının, AK Partili Çorum Belediyesi'ne karşı şu ana kadar işlem yapmamasını kamuoyunun ve burada bulunanların takdirine sunmak istiyorum" dedi.

"Çorumlu yurttaşların ve bu ülkenin can ve mal güvenliğini korumak belediyelerin en asli görevleridir"

CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ise, şöyle konuştu:

"Çorum Belediye Meclis Toplantısı'nda son 15-20 gündür Çorum kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konuyu meclis grubum adına söz alarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yönelttik. Buradan yola çıkarak sayın başkan Çorum Yapı Denetim Müdürlüğü'nün konuyu tespit ettiğini, bir inşaat mühendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Şimdi orada da sorduk burada soruyoruz. Sayın başkan 31 Mart 2019 yılında görevi devraldı. O yapı denetim müdürlüğü oradaydı. İlk usulsüz proje ne zaman bulundu? 2025 yılında. İnşaat Mühendisleri Odası açıklama yaptı. Dedi ki '2022, 2023 ve 2024 yılını inceledik. 276 usulsüz proje bulduk'. Yani sayın başkan göreve geldiğinden beri görevini layıkıyla yapmayan bir yapı denetim müdürlüğü ile karşı karşıyayız. Bu anlamda başkanın beyanatından başkana bir kez daha soru sormak istiyoruz. Diyorsunuz ki 'bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk'. Basında çıkan 6 isim nedir diyoruz. 'Biz verdik o 5 ismi İnşaat Mühendisleri Odasına' o halde diğer 5 isimle ilgili neden Çorum Belediyesi hukuki süreç başlatmamıştır? Bir suç duyurusunda bulunmamıştır? Bir şeylerin üstü mü örtülmek istenmektedir. Depremler Türkiye'nin bir gerçeği ve Çorumlu yurttaşların ve bu ülkenin can ve mal güvenliğini korumakta idarecilerin, belediyelerde de şehrül eminlerin en asli görevleridir."

"Bu konu ortaya çıktıktan sonra maalesef ideCAD programında bu kısım tekrar engellendi"

Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları ifade etti:

"Bu mühendis kaç yıldır proje çiziyor ve bu projeleri çizerken programını değiştirdiği ideCAD programıyla kaç tane proje çizmiştir ve kendisi çizdiği projeleri kaç tane mühendis ayrıyeten imzalamıştır? Bu suçu bir kişiye yüklemek doğru olmayacak. Statik betonarme hesaplarında yoğun kullanılan üç program var. Bu üç programdan sadece ideCAD haricindeki diğer programlarda bu statik ve demir hesaplarının beton hesaplarının değiştirilme şansı yok. Sadece bu değiştirilme ideCAD programında var ve bu konu ortaya çıktıktan sonra maalesef ideCAD programında da bu kısım tekrar engellendi. Bun buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soruyorum; bu ideCAD programının sahibi kimdir? Bununla ilgili bir açıklama bekliyor kamuoyu ve bu kısmın normalde değiştirilemeyeceğini yapması gereken ideCAD projesinin sahipleri, bunu neden bu olaylar ortaya çıktıktan sonra engellemiştir. Bu ideCAD programıyla alakalı Türkiye'de kaç tane mühendis bu programı kullanmaktadır. Bu programı kullanan diğer mühendisler de bu kısmı değiştirerek Türkiye bir deprem kuşağı, kaç program değiştirilerek kullanılmıştır. Bunun da cevabını verecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dur."

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Solmaz, "Olayı gerçekleştiren mühendisle ilgili herhangi bir hukuki işlem yapıldı mı?" sorusuna ise "Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir gözaltı ya da işlem yapma ifadeye çağırma var. Demek ki bu arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partili değil ki, böyle bir uygulama yapılmadı diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.