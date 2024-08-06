Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Ürettiği Ürünler Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Ürettiği Ürünler Dağıtıldı

Çorum\'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Ürettiği Ürünler Dağıtıldı

Çorum'da eski hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tarımsal faaliyetlerde bulunduğu serada hasat yapıldı. Üretilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

06.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da eski hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin tarımsal faaliyetlerde bulunması için kurulan serada hasat yapıldı.

Çorum'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin ürettiği ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama da, denetim ve takibi yapılan yükümlüler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi ve tedavi sonrası iyileştirme süreci takip edilen bireylerin meslek sahibi olmasının sağlanarak, hem istihdama katkı sağlanması hem de topluma sağlıklı bireyler kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlangıcı yapılan "Yeşeren Umutlar Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

Tarım faaliyeti sonucunda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine belirli aralıklarla ulaştırıldığının belirtildiği açıklama da, "2024 yılı içinde yükümlüler tarafından üretilen 2 ton 484 kilo salatalık, 50 kilo domates, 60 kilo biber ve 147 kilo fasulye hasat edilmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Türk Kızılayı Çorum Şubesine ve Denetimli Serbestlik yükümlülerine dağıtımı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Çorum Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Ürettiği Ürünler Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:41:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Ürettiği Ürünler Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement