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Çorum'da iki grup silahlı kavga kamerada

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

ÇORUM - Çorum'da gündüz saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Olay sırasında bir işyerinin camı zarar gördü.

Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyarak yapılan ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği işyerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Çatışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.