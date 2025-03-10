Çorum'da Kadınlar İçin Yeni Fırsat - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da Kadınlar İçin Yeni Fırsat

Çorum\'da Kadınlar İçin Yeni Fırsat

Çorum'da 15 kadına kaynak operatörlüğü eğitimi verilecek, sanayide kadın istihdamı artırılacak.

10.03.2025 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer almasını sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla yürütülen "Çorum Sanayiinde Kadın Eli" İş Birliği Protokolü faaliyetleri devam ediyor.

Çorum Valiliği, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kalkınma Ajanslarının 2024-2025 yılları çalışma teması olarak belirlenen 'Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı' çerçevesinde hayata geçirdiği "Çorum Sanayiinde Kadın Eli" ana protokolü doğrultusunda başarıyla uygulanan CNC Dikey İşleme Merkezi Operatörlüğü eğitiminin ardından, şimdi de Kaynak Operatörlüğü Eğitimi uygulanacak.

Kadınlar için sanayide yeni bir fırsat

OKA, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Başermak Makine Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. (Robinson Co.) iş birliğiyle uygulanacak Kaynak Operatörlüğü Eğitimi için "Çorum Sanayiinde Kadın Eli: Kaynak Operatörlüğü" alt protokolü imzalandı. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Başermak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semrin Kaleli tarafından imzalanan alt protokol kapsamında, Çorum'da 15 kadına, 10 gün ve 80 saatlik kapsamlı bir kaynakçılık eğitimi verilecek. Sanayideki iş gücü ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan bu program, kadınların kaynaklı imalat sektöründe teknik beceriler kazanmasını ve istihdam edilmesini amaçlıyor. Kaynak Operatörlüğü Eğitim Programı, Gaz Altı (MIG/MAG) Kaynağı, TIG Kaynağı ve Lazer Kaynağı gibi sanayide en yaygın kullanılan kaynak tekniklerine odaklanacak. Eğitimler, Başermak Makine'nin eğitim salonları ve üretim sahasında, Hitit Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Programı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bünyamin Çiçek tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Kadınlar İçin Yeni Fırsat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:09:27. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Kadınlar İçin Yeni Fırsat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.