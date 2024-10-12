Çorum'da tekel bayi kurşunlandı: 1 yaralı
ÇORUM - Çorum'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemilbey caddesi üzerindeki tekel bayine gelen O.K. işyerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu R.A yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Yerel › Çorum'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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