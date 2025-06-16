Çorum'da Yeni Gündüz Bakımevi Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Çorum'da Yeni Gündüz Bakımevi Projesinin Temeli Atıldı

Çorum\'da Yeni Gündüz Bakımevi Projesinin Temeli Atıldı
16.06.2025 13:54  Güncelleme: 13:57
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirde üç yeni gündüz bakımevi projesinin birincisinin temelini attı. Proje, 2026 yılında tamamlanmayı hedefliyor ve kentteki tüm mahallelere hizmet vermeyi amaçlıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatleri arasında yer alan üç yeni gündüz bakımevi projesinden ilkinin temeli, düzenlenen bir törenle atıldı.

Çorum Belediyeis tarafından Ulukavak Mahallesi'nde inşa edilecek olan gündüz bakımevi binasınının temeli düzenlenen törenle atıldı. Mehter takımı gösterisiyle başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yapılmasının ardından bakımevinin temeli atıldı. 2026 yılının başında yapımı tamamlanması hedeflenen bakımevi, ardından hizmete girecek. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilk etapta 3 kreş ve gündüz bakımevini hizmete kazandırmak istediklerini ifade etti.

Kentteki tüm mahallelere hitap etmesi amacıyla kreş ve gündüz bakım evlerini projelendirdiklerini dile getiren Aşgın, "Bugün ilkinin temelini atıyoruz. Şehrimizi adaletli ve hakkaniyetli yaklaşımımızla bir saç ayağı gibi üçe ayırdık. Bu anlamda, bugün temellerini attığımız bu yapı, şehrimize kazandıracağımız ilk kreş ve gündüz bakımevi olacak. İlk etapta şehrimize üç adet kreş ve gündüz bakımevi kazandırıyoruz. Bunlardan ilki olan bu kreş, bulunduğu konum itibarıyla Karakeçili, Üçtutlar, Buhara ve Ulukavak mahallelerine hitap edecek. Buradaki yavrularımızın bu imkandan faydalanmasını sağlamak amacıyla projeyi buradan başlatıyoruz. Daha sonra temelini atacağımız ve açılışını gerçekleştireceğimiz ikinci kreşimiz Bahçelievler Mahallesi'nde, o bölgedeki hemşehrilerimize hizmet verecek. Üçüncüsü ise Mimar Sinan Mahallesi içerisinde temelini atacağımız ve Gülabibey, Çepni ve Mimar Sinan mahallelerine hitap edecek şekilde konumlandırılacak. Böylece üçlü saç ayağını tamamlamış olacağız, çünkü bize adalet ve hakkaniyet yakışır. Bu yaklaşımımızla, inşallah bu yıl başlattığımız bu projeleri önümüzdeki yılın yarıyıl tatilinde açmayı hedefliyoruz. Müteahhidimizden sözümüzü aldık, 2026 yılının Ocak ayında burayı tamamlamış olacağız. Yarıyıl tatilinin hemen dönüşünde, ikinci yarıyılda kreşimizi ve gündüz bakım evimizi öğrencilerimizle ve velilerimizle buluşturuyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yerel Haberler, Belediye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Yeni Gündüz Bakımevi Projesinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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