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Çorum'un Alaca ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden minikler, şehitliği ziyaret ettiler.

Alaca Müftülüğüne bağlı Günhan Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, şehitliğe yapılan ziyarette dualar etti. Minik öğrencilere cami imam hatibi Hüdami Özer eşlik etti. Özer, şehitlik, vatan ve bayrağın öneminden bahsederek, "Vatanı için, milleti için, bayrağı ve namus için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için şehit oldular. Ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimize minnettarız. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun" dedi.

Minik öğrenciler, yaz Kur'an kursunda öğrendikleri duaları okumalarının ardından Hüdami Özer'in ettiği dualara hep birlikte "Amin" dediler. - ÇORUM