Çorum\'un Dodurga ilçesinde orman yangını söndürüldü

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HABER: ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Dodurga ilçesi Alpagut köyünde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çorum'un Dodurga ilçesi bağlı Alpagut köyünde dün ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 2 bin dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.