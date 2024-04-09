Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sürücülerden Trafik Kurallarına Uymalarını İstedi

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sürücülerden trafik kurallarına riayet etmelerini ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, manevi bir huzurla idrak ettiğimiz, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını tamamlayıp, gönüllerde önemli yer tutan; sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, birlik olma gibi ulvi değerleri hissetmeyi sürdüreceğimiz Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadığımı söyledi.

Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günler olduğunu vurgulayan Dağlı, "Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan bu güzel ve coşkulu bayram günlerinde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün yakınlarımızı, komşularımızı, şehit yakınlarını, gazilerimizi, hastaları, kimsesizleri ve huzurevlerindeki yaşlılarımızı ziyaret etmeliyiz. Bu mübarek günde; dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirerek manevi duygularımızı güçlendirmeli ve hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz" dedi.

Bayram süresince başta trafik, asayiş ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm tedbirler, kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarca alındığını hatırlatan Vali Dağlı, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Çorumlu hemşehrilerimin, mesai arkadaşlarımın ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM