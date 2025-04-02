Cory Booker, 25 saatle Senato'da Rekor Kırdı

ABD'li Senatör Cory Booker, Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için kürsüde 25 saat kalarak "en uzun senato konuşması" rekorunu kırdı.

ABD'de Demokrat Partili 55 yaşındaki Senatör Cory Booker, tarihi ve sembolik bir protesto gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto eden Booker, 25 saat 4 dakika boyunca kürsüde kaldı. Pazartesi akşamı yerel saatle 19.00 sıralarında konuşmasına başlayan Booker, fiziksel olarak mümkün olduğu sürece konuşmasını sürdüreceğini söyledi. Dün yerel saatle 20.06'da konuşmasını tamamlayan Booker, Senato'da en uzun konuşma rekorunu kırdı. Bir günden fazla süren konuşma, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da yasama işlerini de geciktirdi.

Konuşmasının başında "Bunlar ulusumuz için normal zamanlar değil" ifadesini kullanan Brooker, "Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine yönelik tehditler ciddi ve acildir. Hepimiz onlara karşı durmak için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Booker, Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın Sosyal Güvenlik ofislerindeki kesintilerine tepki gösterdi. Trump'ın verdiği talimatların etkilerini sıralayan Booker, sosyal güvenlik alanında daha geniş kesintilerin gelebileceğine ilişkin endişeleri dile getirdi. Booker, konuşmasının bir kısmında ise seçmenlerinden gelen ve Trump'ın politikalarından zarar gördüklerini belirten mektupları okudu. Afro-Amerikalı olan Booker, ayrıca hem kölelerin hem de köle sahiplerinin soyundan gelen biri olarak köklerinden bahsetti. Booker, konuşması sırasında Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Illinoi Senatörü Dick Durbin ile New York Senatörü Kirsten Gillibrand gibi meslektaşlarından sorular alarak dinlenme fırsatı buldu.

Bu tür konuşmalarda kürsüdeki kişinin ayakta kalması ve mola vermemesi gibi kurallar bulunurken, önceki rekor ise 1957'de Medeni Haklar Yasası'na karşı 24 saat 18 dakika konuşan Cumhuriyetçi Senatör Strom Thurmond tarafından kırılmıştı. - WASHINGTON