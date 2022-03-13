Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor

13.03.2022 23:00
Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor

Kahramanmaraş'ta 5 yıldır yeminli uzman tercüman olan Mustafa Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt içinden veya yurt dışından başka diller üzerinden yapılan hakaretlerin tercümesini yapıyor.

Kahramanmaraş'ta 5 yıldır yeminli uzman tercüman olan Mustafa Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt içinden veya yurt dışından başka diller üzerinden yapılan hakaretlerin tercümesini yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 5 ülkeden 7 hakaret davasına bakan yeminli uzman tercüman Mustafa Şan (29), tercüme yapabilmenin de ayrı bir uygulaması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davalarının ülke dışından ve içinden olduğuna dikkat çeken Şan, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bakmış olduğumuz davaları arasında Almanya, İtalya, Danimarka, Hollanda ve Fransa gibi birçok farklı ülkede hem hakaret davaları hem de diğer kişisel ve kamu kurum davalarına tercümesini biz gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve adli makamların, kolluk kuvvetlerimizin ifadelerindeki karşı dil ve ana dil arasındaki o çelişkileri çözümlemede ortak sunucu görevi görüyoruz" dedi.

"Her tercüme evrakının içeriği bir olmuyor"

Şan şöyle konuştu:

"Bazı evraklarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın hakaret davaları ile diğer işlemleri noktasında ülkemizi temsilen tercüme konusunda daha titiz davranmamız gerekiyor. Normal bir dosyada 1 haftalık süreç işlerken, bazı dosyaların derinliğini daha net vermek adına 2-3 haftaya kadar uğraştığımız süreçler oluyor."

" Ankara'ya kadar hizmet veriyoruz"

Firmasının Türkiye'de ve yurt dışında Kahramanmaraş kökenli hizmet verdiğine dikkat çeken Şan, "Tercüme büromuzda Kahramanmaraş ve çevresindeki şehirlerde hizmet vermekteyiz. Hem ulusal hem de uluslar arası mecralarda, tercüme işlerimin biz yürütmekteyiz. Yaptığımız işler arasında, adliye, noter ve bölge mahkemelerinin çoğunda biz varız. Yaptığımız işlerde yurt dışı davaları, kişisel tercümeler, kamu kurum ve kuruluşlularının tercümeleri, bunları İngilizce, Almanca, Boşnakça, Lehçe ve İtalyanca tercümelerini biz kendimiz yapıyoruz. Eğitimimi yurt dışında tamamladım. Bosna Hersek ve Polonya'da uzun süre kaldım. Üniversite eğitimimi Bosna Hersek'te tamamladım. Sonra Türkiye'ye dönüp kendi firmamızı Kahramanmaraş'ta kurdum. Baktığımız davalar arasında sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, ayrıca özel şirketlerin finansal davaları, araç alım satımları, ithalat ve ihracat firmalarının birçok davasının tercümesini biz yapıyoruz." - KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor
Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor
Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarının tercümesi Kahramanmaraş'ta yapılıyor - Son Dakika


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