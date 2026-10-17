Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay, tribünlerde Buse Yıldırım'a evlenme teklif ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK'nin Eyüpspor'u 2-0 yendiği maç öncesinde Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay, tribünlerde Buse Yıldırım'a evlenme teklif etti. Yıldırım'ın 'evet' yanıtıyla Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK'nin Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde, Dadaşlar Grubu lideri Serkan Cebanay (37), sevgilisi Buse Yıldırım'a (24) tribünlerde evlilik teklifinde bulundu.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde gerçekleşen evlilik teklifinde Cebanay, sevgilisi Buse Yıldırım'a evlenme teklif etti. Yıldırım'ın teklife "evet" yanıtını vermesiyle mavi-beyazlı tribünlerde coşku dolu anlar yaşandı.
Serkan Cebanay ile Buse Yıldırım'ın evlilik teklifi sırasında yaşadığı mutluluk, tribünlerdeki taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?