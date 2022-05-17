Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, akın akın geliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, akın akın geliyorlar

17.05.2022 09:17
Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, akın akın geliyorlar

Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor.

Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor. Düzenlenen etkinlikte 10 bin kişi buluştu.

Mudanya ilçesinin Hançerli köyünde 700 yıldır yılda 1 kez şenlikler düzenlenip pazar kuruluyor. Düzenlenen şenliklere Mudanya ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar ağırlıklı olarak katılıyor, eski dostlar birbirini görürken, gençler ise kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğleniyor. Yılda bir kez kurulan pazarda vatandaşlar bol bol alışveriş yapıyor. Etkinlik çevre ilçelerden ve Bursa'dan her yıl 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Bursa'nın kuşatmasında İstanbul'dan deniz yoluyla asker, silah ve gıda yardımlarını engellemek için Orhan Gazi tarafından görevlendirilen Karakeçili aşiretinden komutan Hançer Ali, her yıl etkinliklerin düzenlendiği alanda 70 askeriyle birlikte Bizans askerleriyle yaptığı savaş sonrası şehit oldu. Bu alanda düzenlenen etkinlik 700 yıldır devam ediyor. Etkinliklere katılanlar Hançer Ali ve askerlerine dua ederken burada dostlarıyla buluşma imkanı buluyor.

Köylerinde düzenlenen etkinliklerin yüz yıllardır devam ettiğini ifade eden Hançerli Muhtarı Halil Bayındır, "Köyümüzdeki etkinlikler Orhan Gazi Han zamanından itibaren düzenleniyor. Osmanlı zamanında bu etkinliğin masraflarını Fatma Sultan Vakfı karşılıyordu. Şimdi biz köy halkı olarak karşılıyoruz. Buraya Bursa ve çevre ilçelerden 10 bin kişi katılıyor" dedi.

Hançerli sakini öğretmen Nurettin Sevinç ise, "Bu şenlik Osmanlı'dan bize kaldı. Burada etkinlik Orhan Gazi Han'ın komutanı Hançer Ali'nin 70 askeriyle birlikte şehit olmasıyla birlikte başlıyor. Her yıl burada türbede dualar okunuyor, kurulan pazarda alışverişler yapılıyor. Eski dostlar birbirini görme imkanı buluyor. Bu şenlik yılda bir kez düzenleniyor. Ağırlıklı Mudanya ilçesinin köylerinden olmak üzere çevre ilçelerden insanlar yoğun katılım sağlıyor, şenlik alanı ve yolu dolup taşıyor. İnsanlar burada piknik yapıp güzel vakit geçiriyor. Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması başlatıldı Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması başlatıldı

Orhan Gazi, Mudanya, Şehit, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, akın akın geliyorlar - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
09:10 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
09:08 Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!
08:58 Benzine zam: Litre fiyatı 23 lira sınırına dayandı
08:54 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
08:52 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı
08:47 Bir Kürtçe yasağı daha: Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman'ın konserini iptal etti!
08:42 17 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:37 Azovstal çelik fabrikasından 264 Ukrayna askeri tahliye edildi
08:33 Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 09:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, akın akın geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement