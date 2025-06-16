Dağcılar Kaybolmadı, Rota Değiştirdi - Son Dakika
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Yerel

Dağcılar Kaybolmadı, Rota Değiştirdi

Dağcılar Kaybolmadı, Rota Değiştirdi
16.06.2025 15:48
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75 dağcının kaybolduğu bildirilen olayda, aslında grup rota değişikliği yaptı ve sağlıkları iyi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Demirkapı Yaylası'nda dün 75 dağcının kaybolduğu haberlerine tepki gösteren dağcılar, durumun bir kaybolma olayı olmadığını sadece bir rota değişikliği olduğunu açıkladı.

Trabzon'da dün sabah saatlerinde araçlarla Çaykara ilçesinin Demirkapı bölgesinde bulunan Haldizen-Sarigöl rotasına giden 75 kişilik dağcı grubu yaklaşık 12 kilometrelik parkurun yarısında büyük bir buzul kütlesi ile karşılaştı. 75 kişiyi riske atmak istemeyen ekip liderleri, aynı güzergahtan dönüş almak istedi. Sis ve zorlu coğrafi koşullar nedeniyle varış noktasına ilerleyen dağcı ekibinden bazı kişiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, gönüllü korucular ile 2-3 saatlik yolculuğun ardından dağcı ekibe ulaştı. Sisli ve zorlu doğa koşullarına rağmen dağcı ekibe ulaşan UMKE ekipleri tarafından grup üyelerinin sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından dağcı ekibi araçlara bindirilerek şehir merkezine getirildi.

Buzul kütlesi nedeniyle rota değiştiren ve kayıp sanılan 75 kişilik ekibin Haldizen-Sarigöl rota yürüyüşünü düzenleyen Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Sezen o anları anlattı. Sezen "Kaybolma üzerine haberler yapıldı ancak kaybolma kesinlikle yok. Aşırı yoğun sis ve kar kütlelerinden dolayı rotamızı değiştirmek zorunda kaldık. O kadar büyük bir grubu riske atmamak adına geldiğimiz yoldan geri dönmeye karar verdik. Bu süreçte ister istemez karanlığa kaldık. Süreci yönetmeye çalışırken grubun içerisinden bazı arkadaşlar arama yapmışlar. İş bizim dışımızda gelişti. Varız noktasına 1 kilometremiz kalmıştı" dedi.

"Kaybolma üzerine haberler yapıldı ancak kaybolma kesinlikle yok"

"Aşırı yoğun sis ve kar kütlelerinden dolayı rotamızı değiştirmek zorunda kaldık" diyen Sezen, "O kadar büyük bir grubu riske atmamak adına geldiğimiz yoldan geri dönmeye karar verdik. Bu süreçte ister istemez karanlığa kaldık. Süreci yönetmeye çalışırken grubun içerisinden bazı arkadaşlar arama yapmışlar. İş bizim dışımızda gelişti. Varız noktasına 1 kilometremiz kalmıştı. Ekiplerle görüştüğümüzde gelmeyin sizde kaybolursunuz dedim. Yayladan bir çoban arkadaşı yanlarına alarak bize doğru geldiler. Demirkapı yaylasına 1 kilometre kala buluştuk. Yamaçta bir kar kütlesi. Buzul haldeydi. 75 kişinin oradan geçmesi büyük bir risk. Herhangi bir kaymada sakatlık olabilirdi. O riski almamak adına en iyi yol bildiğimizden yoldan geri dönmekti. GPS kaydımız vardı onunla yürüyorduk" şeklinde konuştu.

12 kilometrelik bir parkur olduğunu kaydeden Sezen, "Sadece üşümeler oldu. Onun dışından herhangi bir problemimiz olmadı. Planımızda 6 saat gidip 6 saat geri dönmek vardı. Yaklaşık 12 kilometrelik bir parkurdu. Dönecek olduğumuz yolu ters yoldan tekrar yürümeye başlayınca normalde 5-6 gibi dönmemiz planlanan yeri gece 12'de döndük. Sağ salim herkes evine gitti" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dağcılar Kaybolmadı, Rota Değiştirdi - Son Dakika

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