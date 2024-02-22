Dağların Oğlu ve Tilki Arasındaki Dostluk

Yerel

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve "Dağların Oğlu" olarak tanınan profesyonel dağcı Bülent Erkan'ın tilki ile uzun süredir devam eden dostluğu görenlerin hem ilgisini çekiyor hem de gülümsetiyor.

Doğal yaşamı ve yaban hayvanlarla olan yakın ilgisiyle dikkat çeken Bülent Erkan'ın uzun zamandır dostluk kurduğu tilki ile çektiği videolar izleyenlerin yüreğini ısıtıyor.

Tilkinin ilk geldiği günlerde zayıf düştüğünü ve kendisini beslemeye başladığını anlatan Bülent Erkan, "Tilkiyi zayıf görünce onu beslemeye çalıştım. Tilkiye tavuk aldım. Bayağı beslendi ve zamanla bana alıştı. Tilkiyi evcilleştirmek tam anlamıyla doğru değil. Kendimden de uzak tutmaya çalıştım. Gündüzleri değil artık geceleri gelmeye alıştırdım. Gündüz gelince tavuk çalıyor, bu da iyi olmuyor. Tilki ile başlayan dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu. - ERZURUM