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Daha güzel bir Sakarya için 72 yeni eser - Son Dakika

Daha güzel bir Sakarya için 72 yeni eser

14.02.2022 00:58
Daha güzel bir Sakarya için 72 yeni eser

2 buçuk yıllık görev sürecini değerlendiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'mızı geleceğin lider şehirleri arasına taşımak için 2 buçuk yılda 72 projeyi hizmete açtık. Tarım, sanayi, üretim, eğitim ve sosyal alanda örnek çalışmalarımız var. Umudumuz ve gayretimiz büyük.

2 buçuk yıllık görev sürecini değerlendiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'mızı geleceğin lider şehirleri arasına taşımak için 2 buçuk yılda 72 projeyi hizmete açtık. Tarım, sanayi, üretim, eğitim ve sosyal alanda örnek çalışmalarımız var. Umudumuz ve gayretimiz büyük. Aynı istikrarla, bu kenti parlayan bir yıldız yapmak için gündüz-gece çalışacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da görev başında olduğu 2 buçuk yıllık süreci değerlendirdi. Tarımda, hayvancılıkta, üretimde, sanayide, teknolojide, eğitimde ve sosyal alanda şehre değer katan projeleri anlatan Yüce, Sakarya'nın geleceğin parlayan yıldızı olması için gündüz-gece, ilk günkü istek ve istikrarla çalıştıklarını vurguladı. Sözü verilen 103 projeden 72'sinin tamamlandığını ifade eden Yüce, şehrin altyapısına ve üstyapısına kazandırılan projeleri anlattı. Açıklamada, "Umudumuz ve gayretimiz çok büyük. Aynı istek, istikrar ve inançla geleceğin Sakarya'sı için üretmeye devam edeceğiz" mesajı verildi.

103 projeden 72'si tamamlandı

Başkan Yüce, "Göreve geldiğimiz günden bugüne çalışma prensibimizin temeline hemşerilerimizi koyduk. Şehre vizyon katacak uzun vadeli projeler ve kısa vadede en iyi performansı alabileceğimiz çalışmalar yaptık. Projelerimiz vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmeyi ön plana çıkarıyor. 'Gönül Belediyeciliği' şiarıyla hareket ediyoruz. Çocuk, genç, yaşlı demeden her bir vatandaşımıza hizmet için çalışıyoruz. 2 buçuk yılda 810 kilometrelik 1 milyon 130 bin 82 ton asfalt, 76 kilometre beton yol, 648 kilometrelik alt içme suyu şebekesi, 15 kilometrelik yağmursuyu, 201 kilometrelik kanalizasyon şebeke yatırımı hayata geçirdik. Bunun yanında her alanda, her konu başlığına Sakarya'da yaşama ve insana dokunan yatırımlar yaptık. Üretime teşvik, kalkınmaya destek olmak için örnek model olacak projeler yaptık. Sözünü verdiğimiz 103 projeden 72'sini hizmete açtık, kalan 31 yatırımı ise süratle tamamlıyoruz" dedi.

Daha güçlü ve güzel bir Sakarya

Tamamlanan projeler arasından ön plana çıkanları sıralayan Yüce, "Şehre ciddi anlamda değer katan Sakarya Köprülü Kavşak Projesi, SCADA Sistemi, Sosyal Sevgi Mağazası, Sosyal Market, Ters Ev, Aşevi, Uçak Kafe ve Restoran, Sakarya Millet Bahçesi, Sakarya Karaman Engelsiz Millet Bahçesi Projesi'ni tamamladık. Çalışmalarımızla Uluslararası Bisiklet Şehri Unvanı'na layık görüldük. Üretim, istihdam ve gelir kaynağı olan Bal, Süt, Şifa, Kabak ile Çay Evi, Hanımeli Pazarı ve Kadın Kooperatifleri, HAVASAK, Pamukova Seyir Terası, Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Nehir Çikolatası, Erenler Yöresel Pazaryeri, Geyve Yöresel Pazaryeri, Yağcıbedir Halı Üretim Atölyeleri, Bahçem Bitki Teşhir Merkezi Projesi'ni hayata geçirdik. Tarımda-hayvancılıkta örnek olacak Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda Çiftliği, Solucan Gübresi Üretim Çiftliği, Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi, Safran Yetiştiriciliği, Çilek Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği, Kozmetik Ürünler Üretimi ve Tıbbi ve Aromatik Yağ Üretimi projelerini süratle tamamladık. Daha güçlü, güzel ve gelecek vadeden bakan bir Sakarya için umudumuz ve gayretimiz çok büyük" diye konuştu. - SAKARYA

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Ekrem Yüce, Sakarya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Daha güzel bir Sakarya için 72 yeni eser - Son Dakika


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