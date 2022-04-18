DAİB Başkanı Tanrıver güven tazeledi - Son Dakika

2018 yılından bu yana DAİB Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ethem Tanrıver, düzenlenen olağan seçimli genel kurulda, bir kez daha DAİB Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği yeni hizmet binasında seçim heyecanı yaşandı. Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yönetim ve denetim kurullarının raporları, bilanço, gelir gider ve tahmini bütçe hesapları okunarak kabul edildi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri sandık başına giderek yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve TİM delegelerini belirledi. İhracatçıların oylarıyla seçilen kurullar 2026'nın Nisan ayına kadar görevine devam edecek.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Kurulu'nda 2 liste yarıştı. Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği'nde Ethem Tanrıver'in başkan adayı olduğu kırmızı liste 455 oyla seçimi kazanırken, Osman Bahar'ın başkan adayı olduğu Beyaz liste 319 oy aldı.

Seçimde güven tazeleyen DAİB Başkanı Ethem Tanrıver konuşmasında, 1937'de kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçı Birliğinde Başkanlık yapmanın gururu ve sorumluluğunu yaşadığını ifade ederek, "4 yıl önce bizlere güvenip bu görevi verdiniz, verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururu ile karşınızdayız çünkü ben değil biz ruhuyla çalıştık" dedi.

Genel Kurulda geçerli oyların 455'ini alarak bir kez daha başkan seçilen Ethem Tanrıver, kendisini tekrardan bu göreve layık gören üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

"2018 yılında başladığımız görevimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Kıymetli ihracatçılarımız bu görevi bize layık gördüler, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimlerde aslında kimse kaybetmeyecek, DAİB ailesi olarak hepimiz kazanacağız. Bizler Ekip olarak makamı küçültecek, hizmeti büyüteceğiz. Genel kurulumuza teşrif eden tüm ihracatçılarımıza tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM