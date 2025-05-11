Dalyanım Derneği'nden Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dalyanım Derneği'nden Dayanışma Kahvaltısı

Dalyanım Derneği\'nden Dayanışma Kahvaltısı

Dalyanım Derneği, Sisus Otel'de dayanışma kahvaltısı düzenleyerek toplumsal destek vurguladı.

11.05.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dalyanım Derneği, Sisus Otel'de geniş katılımlı bir dayanışma kahvaltısı düzenledi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılarak destek verdi.

Kahvaltıda konuşan Dalyanım Derneği Başkanı Keriman Özüdoğru, amaçlarının sadece çevreyi korumak değil, toplumsal dayanışmayı da büyütmek olduğunu vurguladı. Özüdoğru, özellikle bölgede eğitim gören genç kızlara destek sağladıklarını, onlara rehberlik ettiklerini ve manevi anlamda annelik yaptıklarını belirtti.

"Dayanışmamızla büyüyoruz"

Konuşmasında Dalyan halkına ve katılımcılara teşekkür eden Özüdoğru, "Derneğimiz çok genç, ancak büyük hedeflerle yola çıktık. Sizlerin de katkısıyla dayanışma kültürümüzü daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

Etkinlikte, Anneler Günü'ne özel olarak anlamlı bir uygulama da başlatıldı. Bu yıldan itibaren her yıl "Yılın Annesi" seçilecek. İlk olarak bu unvan, sokakta ağır yaralı halde bulduğu bir köpeği sahiplenip evladı gibi büyüten hayvansever Esra Kuşçu'ya verildi.

"Bu sevgiye hepimizin ihtiyacı var"

Özüdoğru, bu kararla ilgili şunları söyledi:

"Bu unvanı, alışılmışın dışında ama bir o kadar da yüreğe dokunan bir nedenle vermek istiyoruz. Esra Kuşçu, sokakta bulduğu yaralı bir köpeği evladından ayırmadan sevgiyle büyüttü. Onu iyileştirdi, ona yuva oldu. Bu merhamet hepimize ilham veriyor."

Pandemi döneminde İstiklal Marşı'na saygı gösterisiyle gönülleri kazanan bir kadının hikayesini de paylaşan ve "O an, bize unuttuğumuz değerleri hatırlattı" diyen Özüdoğru, bu tür örneklerin çoğalmasını temenni etti.

Dalyanım Derneği Başkanı Özüdoğru, önümüzdeki dönemde kadın hikayelerini ve topluma değer katan projeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Etkinlik, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dalyanım Derneği'nden Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

17:33
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini üzdü
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
12:20
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti Şaşırtan itiraf geldi
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!
12:20
Türkiye’nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
11:59
Hollywood’daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava Sürpriz isim ifadeye davet edildi
Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:57
İmzayı atması an meselesi Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
11:53
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
11:46
Anne-babalar dikkat Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
11:42
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den günler sonra yeni haber
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 18:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: Dalyanım Derneği'nden Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.