Danimarka Grönland Savunmasını Güçlendiriyor

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Danimarka yönetimi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine" yönelik açıklamasının ardından Grönland'ın savunmasının iki elit kızak köpeği ekibi de dahil 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleneceğini duyurdu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğine" yönelik açıklaması tepki toplamıştı. Trump'ın Grönland açıklamasının ardından Danimarka harekete geçti. Danimarka yönetimi, Grönland için savunma harcamalarında büyük bir artış yaptıklarını açıkladı. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Grönland'ın savunmasının iki yeni denetim gemisi, iki adet uzun menzilli insansız hava aracı, iki elit kızak köpeği ekibi de dahil 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleneceğini ifade ederek açıklamanın zamanlamasını "kaderin bir cilvesi" olarak nitelendirdi. Poulsen, yatırımların Trump'ın açıklamaları ile ilgili olmadığını kaydederek, "Uzun yıllardır Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadık, şimdi daha güçlü bir varlık planlıyoruz" dedi.

Danimarka'ya bağlı Grönland, ABD'ye ait büyük bir uzay tesisine ev sahipliği yaparken ABD için de stratejik bir öneme sahip ve aynı zamanda önemli mineral kaynaklarının da merkezi.

Grönland Başbakanı Mute Egede ise Trump'ın açıklamalarına karşılık olarak topraklarının "satılık" olmadığını defalarca kez ifade etmişti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya çapında ulusal güvenlik ve özgürlük için ABD'nin Grönland'ın sahipliği ve kontrolü mutlak gereklilik" ifadelerini kullanmıştı. - KOPENHAG