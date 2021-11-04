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Darıca'da Anne Okulu projesi başladı - Son Dakika

Darıca'da Anne Okulu projesi başladı

04.11.2021 13:26
Darıca'da Anne Okulu projesi başladı

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan "Anne Okulu Projesi" kapsamında toplamda 8 hafta sürecek program ile kadınlara ücretsiz olarak çeşitli seminerler düzenlenecek ve ihtiyacı olan ailelere danışmanlık hizmeti verilecek.

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan "Anne Okulu Projesi" kapsamında toplamda 8 hafta sürecek program ile kadınlara ücretsiz olarak çeşitli seminerler düzenlenecek ve ihtiyacı olan ailelere danışmanlık hizmeti verilecek.

Bugün başlayan projenin ilk seminerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık da katıldı. Her hafta Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Anne Okulu ile Darıcalı kadınlar seminer için mahallelerden ücretsiz olarak kültür merkezine getirilecek.

Proje kapsamında başta ailede iletişim olmak üzere disiplin, kişilik gelişimi, okul başarısı, çocukların başarısında anne baba tutumlarının önemi, çocuklarda oluşabilecek ruhsal rahatsızlıklar, madde kullanımı ve ailenin görevleri, çocuklara dini eğitimler hangi yaşlarda nasıl anlatılmalı, çocuklarda davranış bozuklukları, şiddet davranışları ve aileye öneriler, gelişim psikolojisinde kritik dönemler ve öfke kontrolü konular anlatılacak. Her hafta 2 saat olmak üzere toplamda 8 hafta sürecek program ile Darıcalı kadınlara ücretsiz olarak çeşitli seminerler düzenlenecek ve ihtiyacı olan ailelere seminer sonrası özel aile danışmanlığı hizmeti de verilecek.

"Aile sağlam olursa toplum sağlam olur"

Aile olmanın önemine değinen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Aile ne kadar sağlam olursa toplumumuz da o kadar sağlam olur. İnşallah bu merkez ailedeki sorunların dolayısıyla toplumdaki sorunların çözülmesine bir katkı sağlar temennisiyle hayırlı olsun diyorum. "Mutlu aile, mutlu Darıca" anlayışıyla daha mutlu bir Darıca inşa etmek istiyoruz. Biliyoruz ki başarılı, vatanını seven, inançlarına bağlı ve bilimle donanmış nesiller yetiştirmenin ilk adımı aile içerisinde ve özellikle anne ile başlar. Gelecek nesillerin asıl mimarları anne ve babalardır. Anne Okulu Projesi ile toplumun temel taşı olan aile kavramını güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'da Anne Okulu projesi başladı
Darıca'da Anne Okulu projesi başladı
Darıca'da Anne Okulu projesi başladı

Muzaffer Bıyık, Adnan Menderes, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Darıca'da Anne Okulu projesi başladı - Son Dakika


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