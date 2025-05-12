Darıca\'da İstihdam Fuarı 16 Mayıs\'ta Gerçekleştirilecek

Darıca'da iş arayanlar ve işverenler İstihdam Fuarı'nda buluşacak.

İstihdama ve üretime katkı sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi, iş arayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen İstihdam Fuarı'nda firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Yoğun ilgi gören fuarın 4'üncüsü ise 16 Mayıs Cuma günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

"Bu Fuarda İş Var" mottosuyla hazırlanan ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek Darıca Belediyesi İstihdam Fuarı, İŞKUR ile işbirliğinde düzenlenecek. Fuarda firmalar, katılan vatandaşlarla görüşmeler yapacak ve yerinde istihdam sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar firmalara sormak istedikleri soruların cevaplarını da anında ve yerinde bulabilecek.

4'üncüsünü düzenleyecekleri İstihdam Fuarı ile istihdama katkı sunmak istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve gelir gelmez ilk hayata geçirdiğimiz proje istihdam masası oldu. Darıca'da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. İstihdam Fuarı ile de amacımız iş arayan vatandaşlarımızla firmaları bir araya getirmek ve istihdama katkı sunmak. Daha önce düzenlediğimiz fuarlar işverenler ve iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Talep doğrultusunda bu yıl 4'üncü kez fuarı düzenleme kararı aldık" dedi. - KOCAELİ