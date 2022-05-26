Defineciler, dünyaca ünlü tarihi kenti keyif mekanı yaptılar! Tarlaları köstebek yuvasına çeviren definecilere bölge halkı tepkili - Son Dakika
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Defineciler, dünyaca ünlü tarihi kenti keyif mekanı yaptılar! Tarlaları köstebek yuvasına çeviren definecilere bölge halkı tepkili

26.05.2022 10:10

Dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te kimliği belirsiz defineciler bir mağaraya dev bir oyuk açıp, koltuk takımlarını da mağara içine koyup burada yaşamaya başladılar. Definecilerin bölgede yaşamasına halk, tepkisini esirgemedi. Kazı bölgesine yakın bir yerde tarlası olan Mehmet Til, definecilerin bu rahat tavırlarına isyan ederek, "Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi." dedi.

Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar "pes artık" dedi. Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından köstebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

MAĞARAYA DEV BİR OYUK AÇTILAR

4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı İznik ilçesi definecilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar.

"BUNUN ÇÖZÜMÜ YOK MU?"

Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Mehmet Çil, "Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İsyan, İznik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Defineciler, dünyaca ünlü tarihi kenti keyif mekanı yaptılar! Tarlaları köstebek yuvasına çeviren definecilere bölge halkı tepkili - Son Dakika


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