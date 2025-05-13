DEM Parti Grup Toplantısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

"12 Mayıs'ta açıklanan kararlar, demokratik çözüm için bir şans, barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "12 Mayıs'ta açıklanan kararlar, demokratik çözüm için bir şans, barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır" dedi.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, tarihin bir sürecin eşiğinde olduklarını ve umutla bekledikleri sürecin kapısının aralandığına dikkat çekerek, "Toplum yıllardır bugünlerin hayalini kuruyordu. Barışın çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı. Şimdiden hepimize, Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla bunu taçlandırır, 86 milyon Türkiye'de yaşayan halklarımıza armağan ederiz. 86 milyon insanın yüreği gerçekten barış için atıyor. Yapılan açıklamalardan sonra yapmış olduğumuz seyahat, gezi, toplantı, miting ve buluşmalarda gerçekten Türkiye toplumunun barışa susadığına hep birlikte şahit olduk. Bunu en iyi Konyalı arkadaşlarımız, yöneticilerimiz biliyor. Acılarla yorulmuş tarih yaşadık. Hep birlikte on yıllardır insanlar umudunu tüketmedi. Bütün baskı politikalarına rağmen umudunu büyüttü. Milyonların bu günleri beklediği bir süreç içerisinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır"

Bakırhan, PKK kongresine yönelik olarak, "5-7 Mayıs 2025 tarihinde PKK'nin yaptığı kongre ve ardından 12 Mayıs'ta açıklanan kararlar, demokratik çözüm için bir şans. Barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs, Türkiye'de artık bir takvim yaprağı değil, geçmişin büyük yük değerini hafifletmenin başlangıç günü olarak tarihe geçecektir. Geldiğimiz noktada mücadele eden arkadaşlarımızın, bedel ödeyen sizlerin, bugün aramızda olmayan, yaşamını kaybeden canlarımızın, yol arkadaşlarımızın, en önemlisi de anne babalarımızın duası vardı. Onların sayesinde bugünlere geldik" diye konuştu.

"Meclis, barışın kurucu gücü olsun"

Bakırhan şöyle devam etti:

"İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Öcalan ve PKK, Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Cumhuriyeti kuran meclis, yüz yıl sonra cumhuriyeti demokratikleştirmelidir. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Bugün, kuruyan suyu canlandırmak, yeni yaşam kuyuları açmak için tarihi günlerden geçiyoruz."

22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin çıkışının, 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın çağrısının ve 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci sahiplenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Bakırhan, "12 Mayıs'ta PKK'nin yeni bir dönemin kapısını aralayan kongre kararları ise eşit ve demokratik bir geleceği müjdeliyor. Emin olun; zor ve zahmetli bir yoldayız ama siyasetin iradesi, gençlerin inancı, kadınların gücü ve herkesin duası ile bir gün bu topraklarda barışı sağlayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Soruları cevapladı

DEM Parti Grup toplantısı sonrasında Tuncer Bakırhan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakırhan, somut adımların ne olduğuna dair soruya, "Hasta tutsaklardır. Cezaevlerinde bulunan yüzbinlerle ifade edilenler için yasal adımlar olmadan da kimi şeyler yapılabilir. Sayın Öcalan'ın koşullarıdır. Biraz şüphesi, kaygısı olan toplumun bu sürece tamamıyla inanması için yürütmedeki bulunan yürütme erki adımlar atabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK'nın fesih kararının örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olduğuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bakırhan, "Bir siyasi partiyiz. Silah nasıl bırakılacak, onu bilmiyoruz. Biz daha çok PKK'nın topladığı kongrenin ve alınan karaların değerli olduğunu, yeni bir dönemin kapısını araladığını, çok önemli bir süreç olduğunu bu gündemi, Türkiye'nin tartışması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.