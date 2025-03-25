Demirözü\'nde Protokol İmzalandı

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demirözü Meslek Yüksekokulu arasında uygulama eğitimlerinin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programında öğrenim gören öğrencilerin bilgi, becerilerini geliştirmek ve tecrübe kazanmalarına imkan sağlamak amacıyla Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak mesleki eğitimlere katılabilmesi, derslerin uygulama kısımlarının burada yürütülebilmesi adına imzalar atıldı. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. - BAYBURT