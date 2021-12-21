Denetimli serbestlik-belediye iş birliği protokolü - Son Dakika

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi arasında, yükümlülere verilen kamu hizmeti cezalarının yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin arasında imzalanan protokol kapsamında Başsavcı Yeğin, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezaları ile yükümlülerin cezalarını toplum içinde infaz ederken bir yandan da topluma faydalı işler yaptıklarını, böylece topluma uğrattıkları zararı bir nebze de olsa geri ödediklerini, bunu yaparken topluma hizmet götürmenin önemli bir ayağı olan belediyelerin bu cezaların infazının gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip olduklarını belirtti. Başsavcı Yeğin, "Yapılan iş birliği protokolüyle hem infaz sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin sağlanacağına hem de ilçe adına son derece faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Denetimli serbestlik çalışmaları kapsamında belediyemiz ile iş birliği çalışmaları yakın bir şekilde yapılmaya devam etmektedir. Toplumdan da olumlu geri bildirimler aldıklarını, toplum için yapılacak her türlü çalışmanın içinde belediye olarak yer almaktan mutluluk duyacağız. Bir şekilde suç işlemiş bireylerin ıslahı toplumun tamamının sorumluluğundadır, toplum olarak üzerimize düşeni yapmak ve kendi insanlarımız olan bu kişilerin yeniden topluma kazandırmalarına yönelik her türlü çalışmayı desteklemek görevimizdir. Belediye olarak bu anlamda yapılacak tüm çalışmalara destek vermeye ve yardıma hazırız" diye konuştu. - SAMSUN