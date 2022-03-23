Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı - Son Dakika
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Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

23.03.2022 11:00
Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

Denizli-Bozkurt depreminde ağır hasar gören ve hak sahibi olan 55 afetzede için Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları teslim edilmek için gün sayıyor.

Denizli- Bozkurt depreminde ağır hasar gören ve hak sahibi olan 55 afetzede için Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları teslim edilmek için gün sayıyor.

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, konutları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve TOKİ işbirliği ile yapılan deprem konutları ile afetzedeler konforlu, güzel ve sıcak yuvalarına kavuşacak.

Konutlar kısa bir süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği, diğer köylerde de 73 adet konutun yapımına devam edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı
Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

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Denizli Bozkurt, Karahisar, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı - Son Dakika


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