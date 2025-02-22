Depremde Ayakta Kalan Köprü, Definecilerin Hedefinde - Son Dakika
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Yerel

Depremde Ayakta Kalan Köprü, Definecilerin Hedefinde

Tokat'ın tarihi Yer Köprü, depremlere dayanırken definecilerin tahribatıyla tehlikeye girdi.

22.02.2025 16:54
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Depremlerde yıkılmayan tarihi köprü definecilerin tehdidi altında

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesindeki tarihi Yer Köprü depremlere rağmen ayakta kalırken, definecilerin tahribatına uğrayarak tehlike altına girdi.

Erbaa ilçesine bağlı Pınarbeyli köyünün Alan mezrasında yıllara meydan okuyan tarihi Yer Köprü, her gün yöre halkı tarafından aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bizans döneminden kaldığı rivayet edilen, yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen tek kemerli köprü, sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Görünümünün yanı sıra yapısal özellikleriyle de tarihi bir öneme sahip olan Yer Köprü, ilçeye 17 kilometre mesafede yer alıyor. Erbaa ve Niksar ilçelerinin sınırlarında bulunan köprü, geçişin kolay olması nedeniyle halk tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. 1939 ve 1942 yıllarında meydana gelen depremlerden etkilenmeyen köprü, zorlu şartlara rağmen ayakta kalmayı başarsa da son dönemde definecilerin tehdidi altındaki köprü, tahribatla karşı karşıya kaldı. Defineciler, özellikle kilit taşındaki haç işaretini hedef alarak köprünün üst bölümünü tahrip etti. Bu tahribat köprünün tarihi değerine zarar verirken bölge halkının bu mirası kullanmasına devam etmesini zorlaştırıyor.

"Depremlere dayandı definecilere direnemedi"

Tarihi köprünün defineciler tarafından tahrip edildiğini iddia eden tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Tokat'ın Erbaa ilçesinde Bizans döneminden kaldığı düşünülen tek kemerli tarihi köprü 1932 ve 1942 depremlerine dayandı fakat definecilerden kurtarılamadı. Günümüzde bizlere hizmet veren köprünün bu şekilde tarumar edilmesi gerçekten bizim vicdanımıza dokunuyor. Haç işaretinin bulunduğu kilit taşının üst bölümü kendi menfaat ve çıkarları için defineciler tarafından kazılmış. Bu kazı sonrası ne elde ettikleri de bilinmiyor. Biz tarihimize saygı duyarak sahip çıkıyoruz. Tarihimize ihanet etmiyoruz. Fakat tarihimize saygısızca davranan insanlara da caydırıcı cezaların verilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde Ayakta Kalan Köprü, Definecilerin Hedefinde - Son Dakika

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