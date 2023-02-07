2.depremde binalar yerle bir oldu! Toz bulutunun oluştuğu o anlar anbean kamerada

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNDE

O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor. Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vehametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.