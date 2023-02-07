2.depremde binalar yerle bir oldu! Toz bulutunun oluştuğu o anlar anbean kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

2.depremde binalar yerle bir oldu! Toz bulutunun oluştuğu o anlar anbean kamerada

07.02.2023 11:42

Dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6'lık depremde birkaç dakika içerisinde bölgedeki binalar çöktü. Toz bulutunun oluştuğu o anlar ise bir otomobil kamerasına anbean yansıdı.

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor.

DEPREMİN ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNDE

O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor. Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vehametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremin dehşet veren görüntüsü! Binaların yerle bir olduğu o anlar kamerada Depremin dehşet veren görüntüsü! Binaların yerle bir olduğu o anlar kamerada Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili çarpıcı değerlendirme: 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili çarpıcı değerlendirme: 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti

Kahramanmaraş, Elbistan, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2.depremde binalar yerle bir oldu! Toz bulutunun oluştuğu o anlar anbean kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:20 29 saat sonra gelen mucize! 2 aylık bebek sağ olarak kurtarıldı, görevlinin sözü herkesi duygulandırdı
14:14 Göçük altında yeri tespit edilen kadın 24 saattir kurtarılmayı bekliyor
14:16 Vatandaşın yardım talebine sessiz kalarak telefonuyla ilgilenen Nurettin Canikli, gelen mesajı yayınlayarak açıklama yaptı
14:02 2 aylık bebek, 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı! Görevlinin sözleri göz yaşarttı
13:56 Enkaz altındaki güreşçilerden yüreklere su serpen haber! Taha Akgül, kurtarılma anlarını yayınladı
13:49 Depremzedeye tavrı gündem olmuştu! Canikli tepkiler sonrası, gönderdiği mesajın görüntülerini paylaştı
13:41 Deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına fahiş artış yapıldı iddiası! Ticaret Bakanlığı denetim başlattı
13:38 Beyaz Sezon ilan edebilir! Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TFF olağanüstü toplanıyor
12:45 Güreşçilerden sevindiren haber! Taha Akgül göçük altından çıkarılma anlarını paylaştı
12:41 Uyuduğu esnada göçükten çıkarılan küçük çocuktan gülümseten tepki: Ne oluyor ya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 14:30:32. #1.12#
SON DAKİKA: 2.depremde binalar yerle bir oldu! Toz bulutunun oluştuğu o anlar anbean kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement