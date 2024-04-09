Dereye düşen at kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Dereye düşen at kurtarıldı

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde dere yatağına düşen at, köylülerin 7 saatlik çalışması sonucunda hafif yaralı olarak kurtarıldı. Atın kurtarılmasıyla ilgili olarak at sahibi Lokman Demir, köy sakinlerine teşekkür etti.

09.04.2024 23:41  Güncelleme: 23:42
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Dereye düşen at kurtarıldı

7 saatlik kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Taşbaşı köyünde dere yatağına düşen at, köylülerin 7 saatlik çalışması sonucunda hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Taşbaşı köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 7 nüfuslu Lokman Demir'e ait atın dereye düşmesi üzerine köy halkı seferber oldu. Yapılan 7 saatlik çalışmanın ardından at hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Demir, 7 nüfusluk ailesinin geçimini at sayesinde sağladığını belirterek, "Yaz aylarını bekleyerek dağda pancar toplayarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Atımız dere yatağına düştü ve burada mahsur kaldı. Köy sakinlerinin yardımı ile 7 saatlik çalışma sonrasında kurtarabildik. Atın karnında yaralanma olduğunu tespit ettik. Yağmur altında saatlerce bize yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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