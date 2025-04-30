Dev Yılan Şaşırttı

3 metrelik devasa yılan böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 3 metre uzunluğunda devasa yılan görenleri şaşırttı.

Bahçesinde çalışırken dev yılanı görüntüleyen İlhan Öztekin, insanların bahçelerde ve arazide yalnız gezmemeleri ve çocukların tek başına bahçelerde dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Öztekin, yılanı görünce korktuğunu bölgede ilk defa bu şekilde büyük bir yılan gördüğünü söyledi.