Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim'e veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim'e veda yemeği düzenlendi

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim\'e veda yemeği düzenlendi

Devrek ilçesinde uzun yıllar görev yapan ve tayini Çaycuma'ya çıkan Rıfat Verim için düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü ve davetliler bir araya geldi. Verim, yaptığı konuşmada görev süresince başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek teşekkürlerini sundu. Yemeğin ardından Kaymakam Muhammed Evlice tarafından Verim'e plaket takdim edildi.

29.02.2024 09:16  Güncelleme: 09:18
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Devrek ilçesinde uzun yıllar görev yapan ve tayini Çaycuma'ya çıkan Rıfat Verim veda yemeğinde ilçe protokolü ve davetliler bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak uzun yıllar görev yapan görevi süresince başarılı çalışmalara imza atan Rıfat Verim için düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü, siyasiler ve diğer davetliler Öğretmenevinde bir araya gelerek Verim'i yalnız bırakmadı. Yemekte konuşan Rıfat Verim, "Öncelikle beni bu günümde yalnız bırakmayan protokol üyelerine, mesai arkadaşlarıma, siyasi parti temsilcilerine diğer davetlilere teşekkürlerimi sunuyorum.

12 Eylül 2018 yılından bu yana mesai arkadaşlarımızla birlikte yürütmekte olduğum görevimi tayinimin Çaycuma İlçesine çıkması nedeniyle sonlandırmış bulunmaktayım. Devrek'te arkadaşlarımızla hep birlikte sahalarda olduk ve başarılı çalışmalara imzalar attığımıza inanıyorum. Görev yaptığım süre boyunca Bakanlığımız ve İl Özel İdare Müdürlüğünün verdiği desteklerle, mesai arkadaşlarımın azimli çalışmaları ve çalışkan üreticilerimizin gayretleri ile ülke tarımına katkı sağlamaya çalıştık. O tarihten bu yana beri canımı dişime takarak, mesai kavramı gözetmeksizin doğduğum ve doyduğum yer olan memleketimde yürüttüğüm Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevimi tamamlamış bulunuyorum. Bundan sonra Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görevime devam edeceğim. 6 yıldır yürüttüğüm İlk Göz Ağrım Devrek İlçe Müdürlüğü görevim süresince şahsıma destek olan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çaycuma İlçe Müdürlüğünde başlayacak olan görevimin ülkemiz tarımı için hayırlı ve uğurlu olması temenni eder, tüm mesai arkadaşlarımın ve çiftçilerimizin haklarını helal etmesini dilerim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Devrek İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice tarafından Rıfat Verim'e başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim'e veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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