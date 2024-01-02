Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryeri Yapımı Devam Ediyor

Devrekani Belediyesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde finansmanı karşılanan yaklaşık maliyeti 45 milyon TL olan Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryeri'nin yapımı hızla devam ediyor.

Devrekani Belediyesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde finansmanı karşılanan Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryerinin yapımı devam ediyor. Yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olacak olan Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri, çalışmaların 2024 yılı içerisinde tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulacak. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ın girişimleri neticesinde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finansmanı sağlanan Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri, özellikle kış mevsiminde olumsuz hava şartlarının yaşandığı ilçede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak.

Yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olacak olan Sebze ve Meyve Pazarı ile Yöresel Ürün Pazarı'nın bölgede önemli bir eksikliğini hissettiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde, finansmanın bir kısmı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan sebze ve meyve pazarı ile 'yöresel ürün pazarı bölgedeki birçok insana istihdam sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Üretim kapasitesinin arttırılarak bölgenin bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Altıkulaç, "Ayrıca pazaryeri yapımının bitirilmesiyle Devrekani ilçesi ve içinde bulunduğu bölgeye ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal faydalar getirmesi bekleniyor. İlçe halkının büyük bir bölümünün tarım sektörüyle geçimini sağladığı Devrekani ilçesinde, üreticilerin büyük bir bölümünün ürettikleri ürünlerini sattıkları Devrekani Halkı Pazarında kurulan açık pazar yerinin kapalı hale getirilmesiyle bölgede önemli bir eksiklik daha ortadan kaldırılmış olacak" dedi.

İlçe halkının geçimini tarım ile sağladığını hatırlatan Başkan Altıkulaç, "Kadınlarımız başta olmak üzere kırsal alandaki üreticiler üretmiş oldukları yoğurt, peynir, yumurta, tarhana, marmelat, reçel, patates, hindi, tavuk, domates, salatalık, fasulye, marul, soğan, elma, erik, ceviz gibi sebze ve meyveleri açık alanda, derme çatma haldeki pazar yeri olarak belirlenen alanda satıyorlardı. Özellikle rüzgarlı, yağışlı ve soğuk havalarda kurulan bu pazar yerinde olumsuz hava şartları nedeniyle alıcı sayısı düşmekte, kurulan pazar kısa sürede dağılmakta ve özellikle kadınlar ürettikleri ürünlerin bir kısmını satamadan köylerine dönmek ya da düşük fiyatla toptancılara satma zorunda kalıyorlardı. Üstü kapalı pazar yeri yapımı ile tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkacak hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanmış olacak. Söz konusu pazarda ürünlerini satan üreticilerin büyük bir ekseriyatı hane halkı geliri düşük olan çiftçiler olup üretmiş oldukları bu ürünleri pazarlayarak kendilerinin ve ev halkının haftalık ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu şekilde aile ekonomisine önemli bir katkı da sağlamış olacaklar" diye konuştu.

Projenin maliyetinin 1 milyon 498 bin civarında olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Altıkulaç, "Kapalı Pazaryerimiz 4 bin metrekare alana sahip olacak ve üstü kapalı alanın büyüklüğü de 2 bin 400 metrekare olacak. Pazar yeri projesi hazırlanırken çatı statik hesapları GES panellerinin ağırlığını kaldırabilecek şekilde planlanmıştır. İleride kapalı pazar yeri çatısının komple GES panelleri ile kaplanarak ilçe halkının kullanım alanlarındaki bütün enerji sarfiyatının karşılanabilmesi de mümkün olacak. Kapalı alan hem ısıtmalı hem de soğutmalı sisteme sahip olacak. Bu sayede hem yazları hem de kışları pazaryerini kullanan vatandaşlara büyük rahatlık ve kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU