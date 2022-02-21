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Devrekli muhtarlar kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Devrekli muhtarlar kahvaltıda buluştu

21.02.2022 15:41
Devrekli muhtarlar kahvaltıda buluştu

Devrekli muhtarlar dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldiler.

Devrekli muhtarlar dayanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldiler.

Devrek Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen kahvaltı programında ilçe ve köylerde görev yapan muhtarlar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Öğretmenevinde düzenlenen programda davetlilere hitap eden Devrek Muhtarlar Derneği Başkanı Raşit Budak,"Çok değerli Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu başkanım ve çok değerli meslektaşlarım muhtar arkadaşlarım öncelikle sözlerime hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki bütün dünya iki seneden beri pandemi süreci ile mücadele etmektedir. Bu dönemde elimizden geldiğince vatandaşımızın eli, kulağı, bakkalı, manavı ve hatta doktoru bile olduk. Yorulduk, yıprandık ama asla görevimizden ödün vermedik, yılmadık. Düşündüğümüz ve yapmak istediğimiz bazı etkinlikleri pandemi süreci gelişen koşullar nedeni ile gerçekleştiremedik ama güzel günlerin çok yakında olduğunu biliyoruz. Bu dönemde pek çoğumuz en yakınını kaybetti bu yüzden öncelikle vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Değerli arkadaşlar güçlü bir dernek olmanın yolu birlik ve beraberlikten geçmektedir. Dernek üyelerine karşı şeffaf olmaktan ve eşit olmaktan geçtiğine inanmaktayız. Derneğimiz bizim sorunlara karşı çözüm noktamız ve bazı hallerde barınağımız evimizdir. Bir derneğin üye sayısı ne kadar fazla olursa o dernek o kadar güçlü olur. Bu nedenle Gücümüze güç katan siz değerli dernek üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca son zamanlarda derneğimize üyeliklerini gerçekleştirerek üye sayısında bize tarihi rekor kırdıran gücümüze güç katan köy ve mahalle muhtarlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. Buradan şunu da belirtmek istiyorum ilçemize bağlı 94 köy ve mahalle muhtarlarımızın 93'üçü bizim üyemizdir. Buda ilçemizde ve derneğimizde birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğunu göstermektedir. Yine buradan bütün üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar düzenlediğimiz organizasyona katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrekli muhtarlar kahvaltıda buluştu

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Karadeniz Bölgesi, Muhtar, Devrek, Buddha, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrekli muhtarlar kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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