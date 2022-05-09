Didim Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Anlamlı Hediye - Son Dakika

Didim Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla kentte yaşayan kadınlara Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yetiştirilen çiçeklerden dağıttı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimi, Merkez Camii önünde kurulan stantta, kentte yaşayan binlerce kadına çiçek dağıttı. Didim Belediyesi Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Fidanlığı bünyesinde yetiştirilen çiçeklerin hediye edildiği kadınlar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti.

"FEDAKAR ANNELERİMİZE NE YAPSAK AZ"

Başta Didimli anneler olmak üzere tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Doğumumuzdan itibaren desteklerini bizlerden esirgemeyen, hayatımızın her aşamasında yanımızda olan annelerimiz için ne yapsak az. Bugün, kendi fidanlığımızda yetişen binlerce çiçeği, Anneler Günü nedeniyle Didimli kadınlara dağıttık, onları bir nebze de olsa mutlu edebildik. Ekiplerimiz çiçek dağıtımının yanı sıra kentimizi de binbir renkli çiçekler ile süsledi. Emeklerinden dolayı personelimize teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.