Diliskelesi Kültür Merkezi ile Mahalleye Yeni Bir Soluk

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Kültür Merkezi'nin mahallenin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracağını, bu merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Dilovası'nda başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının 3'üncüsü Diliskelesi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, yeni projelerin müjdesini verdi. Toplantıda, ilçenin projeler ele alındı. Başkan Ömeroğlu, Diliskelesi Mahallesi'nde yapımı devam eden Seyir Terası, Kültür Merkezi ve 2. Etap Sahil Projesi hakkında bilgi vererek, bu projelerin tamamlanmasıyla mahallenin çehresinin büyük ölçüde değişeceğini vurguladı.

Toplantıda bir diğer konusu ise Diliskelesi Kültür Merkezi inşaatının yapılacağı alanda başlayan yıkım çalışmaları oldu. Başkan Ömeroğlu, mahallenin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracak bu merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Ömeroğlu ayrıca, Diliskelesi Mahallesi'nde son dönemde yürütülen bazı üst ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Mahalledeki sorun ve sıkıntıların teknik ekip tarafından yerinde incelendiğini belirten Ömeroğlu, gerekli müdahalelerin en kısa sürede yapılacağını ifade etti.

Toplantının sonunda konuşan Başkan Ömeroğlu, "Hemşehrilerimizin fikirleri bizler için çok değerli. Hepimizin ortak amacı daha güzel, daha huzurlu ve daha modern bir Dilovası. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ