Diliskelesi Kültür Merkezi ile Mahalleye Yeni Bir Soluk - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diliskelesi Kültür Merkezi ile Mahalleye Yeni Bir Soluk

Diliskelesi Kültür Merkezi ile Mahalleye Yeni Bir Soluk

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Kültür Merkezi'nin mahallenin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunacağını belirtti. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi.

04.05.2025 14:28  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Kültür Merkezi'nin mahallenin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracağını, bu merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Dilovası'nda başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının 3'üncüsü Diliskelesi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, yeni projelerin müjdesini verdi. Toplantıda, ilçenin projeler ele alındı. Başkan Ömeroğlu, Diliskelesi Mahallesi'nde yapımı devam eden Seyir Terası, Kültür Merkezi ve 2. Etap Sahil Projesi hakkında bilgi vererek, bu projelerin tamamlanmasıyla mahallenin çehresinin büyük ölçüde değişeceğini vurguladı.

Toplantıda bir diğer konusu ise Diliskelesi Kültür Merkezi inşaatının yapılacağı alanda başlayan yıkım çalışmaları oldu. Başkan Ömeroğlu, mahallenin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk kazandıracak bu merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Ömeroğlu ayrıca, Diliskelesi Mahallesi'nde son dönemde yürütülen bazı üst ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Mahalledeki sorun ve sıkıntıların teknik ekip tarafından yerinde incelendiğini belirten Ömeroğlu, gerekli müdahalelerin en kısa sürede yapılacağını ifade etti.

Toplantının sonunda konuşan Başkan Ömeroğlu, "Hemşehrilerimizin fikirleri bizler için çok değerli. Hepimizin ortak amacı daha güzel, daha huzurlu ve daha modern bir Dilovası. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ramazan Ömeroğlu, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Dilovası, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diliskelesi Kültür Merkezi ile Mahalleye Yeni Bir Soluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:14:51. #7.11#
SON DAKİKA: Diliskelesi Kültür Merkezi ile Mahalleye Yeni Bir Soluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.