Dilovası'nda Her Mahalleye Eşit Hizmet Anlayışı - Son Dakika
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Dilovası'nda Her Mahalleye Eşit Hizmet Anlayışı

Dilovası\'nda Her Mahalleye Eşit Hizmet Anlayışı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, çeşitli projeleri ve karla mücadele çalışmalarını anlattı. Belediye ekiplerinin karla mücadeledeki özverisi takdir edildi. Ömeroğlu, her mahalleye eşit hizmet verme hedefinde olduklarını kaydetti.

25.02.2025 19:25  Güncelleme: 19:26
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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçede her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Amacımız, tüm mahallelerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek" dedi.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelerek ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda söz alan muhtarlar, yoğun kar yağışına rağmen belediye ekiplerinin sahada gösterdiği üstün gayret sayesinde yolların açık tutulduğunu belirterek, Başkan Ömeroğlu'na teşekkür etti.

Başkan Ömeroğlu, karla mücadelede belediye ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz gece gündüz sahadaydı. Ana yollar başta olmak üzere tüm mahallelerimizde ulaşımın aksamaması için büyük bir gayret gösterdik. Bu süreçte ekiplerimize destek veren muhtarlarımıza ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ömeroğlu, toplantıda ilçede devam eden ve hayata geçirilecek projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi. Dilovası'nda her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Ömeroğlu, "Amacımız, tüm mahallelerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek. Her mahallemizin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtarların belediyenin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Ömeroğlu, "Muhtarlarımıza sosyal taraf olarak değil, her zaman sosyal ortak anlayışı ile bakıyoruz. Onlar, mahallelerimizde yaşanan sorunları en iyi bilen kişiler. Belediye olarak, muhtarlarımızın önerilerini ve taleplerini dikkate alarak, çözümler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası'nda Her Mahalleye Eşit Hizmet Anlayışı - Son Dakika

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