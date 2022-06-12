Dilovası'nda sünnet kayıtları başladı - Son Dakika
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Dilovası'nda sünnet kayıtları başladı

12.06.2022 14:02
Dilovası'nda sünnet kayıtları başladı

Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyonun kayıtları başladı.

Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyonun kayıtları başladı.

Dilovası Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde başlayan kayıtlar 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Sünnetler, sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için daha sonra bir de şölen düzenlenecek.

Vatandaşların önemli sorun ve isteklerine cevap vermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya önem verdiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sosyal belediyecilik çerçevesinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ve birlik, beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzelini sergilediğimiz toplu sünnet şölenimizi, uzun pandemi sürecinin ardından yeniden coşkulu bir şekilde kutlamak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah güzel bir etkinlikle çocuklarımızın ilk mürüvvetlerini görmüş olacağız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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