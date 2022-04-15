Dinar'da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Dinar'da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

15.04.2022 15:21
Dinar'da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 113 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 113 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtımı Dinar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı. Dağıtımın Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)' çerçevesinde yapıldığı kaydedildi. 113 çiftçiye 2 bin 500 dekar alanda yüzde 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılırken, tohum ekiminin ilerleyen günlerde yapılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Dinar'da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

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Karahisar, Tarım, Tohum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dinar'da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dinar'da 113 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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