Diş Sağlığı Emekçilerinden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Diş Sağlığı Emekçilerinden İş Bırakma Eylemi

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Ağız ve diş sağlığı emekçileri, ekonomik hakları için iş bırakma eylemi düzenledi.

14.02.2025 15:14
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Ağız ve diş sağlığı emekçileri, ekonomik ve demokratik hakları için iş bırakma eylemi yaptı. Samsun'da açıklamalarda bulunan Diş Hekimleri Derneği (KADHED) Başkanı Necat Dilaver, "Ekonomik darboğaz gerekçe gösterilerek tasarrufun öncelikle kamudan ve kamusal hizmet veren emekçilerden başlanarak yapılması sadece özlük ve mali haklarımızı değil nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetini de etkilemektedir" dedi.

Ekonomik ve demokratik hakları için bugün iş barakan ağız ve diş sağlığı emekçileri, Samsun Kamu Dişhekimleri Derneğinin önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. KADHED Başkanı Necat Dilaver'in okuduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıkta dönüşüm programının sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik haklarına yönelik etkilerini günümüzde çok daha derinden yaşamaktayız. Ekonomik darboğaz gerekçe gösterilerek tasarrufun öncelikle kamudan ve kamusal hizmet veren emekçilerden başlanarak yapılması sadece özlük ve mali haklarımızı değil nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetini de etkilemektedir. Sağlık emekçisi ve halkı karşı karşıya getiren bu sistemde en çok zarar görenlerin başında ağız ve diş sağlığı alanında çalışan kamu emekçileri gelmektedir.  Buradayız çünkü halkımızı gerçekten düşünüyoruz. Bugün kamu diş hizmetlerinin nitelik ve niceliğini arttırmak için buradayız. Dişhekimleri hastalarına yeterli zaman ayıramıyor, bunun anlaşılması ve düzeltilmesi için buradayız. Diş hekimleri ağız diş teknikeri ya da dental asistanı olmadan çalışıyor ki bu halk sağlığı için büyük tehlikedir. Bunun düzeltilmesi için buradayız. Topluma hiçbir yararı olmayan vardiya, mesai kaydırma gibi uygulamaların, aile yapısına da toplum yararına da aykırı olduğunu vurgulamak için buradayız. Dişhekimleri ve sağlık emekçileri performans baskısı altında yoksulluk sınırında maaş alıyor. Bunun hiç kimseye faydası olmadığını anlatmak için buradayız.

"Vardiya, mesai kaydırma gibi zorlamalar son bulmalı"

Yönetici baskısı, mobbing ve angaryalar, disiplin sopası, ağız ve diş sağlığı birimlerinde emekçiler liyakatsiz yöneticilerin baskı ve mobbingine maruz kalmaktadır. Disiplin cezalarıyla hem maaştan hem teşvikten kesinti yapılması çalışanlar için tehdit oluşturacak boyuttadır. Yine belirli rapor ve yıllık izin günleri üzerinde yapılan kesintiler bir performans baskısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün buradayız çünkü yıllardır yazılı, sözlü gerekli yerlere gerekli sorun ve çözüm yolları iletildi. Fakat ilerleme olmadı. Sağlık emekçileri, dişhekimleri, uzman dişhekimleri, doktoralı diş hekimleri, cezaevi dişhekimleri, devlet hastanelerinde çalışan diş hekimleri, 1. basamakta, üniversitelerde çalışan dişhekimleri, atanmayan diş hekimleri, atanmayan sağlık çalışanları, ağız diş sağlığı teknikerleri, diş teknisyenleri ve tabi ki halkımız. Hepimiz daha nitelikli hizmet istiyoruz. Sorunlar çözülsün istiyoruz. Bunun için sesimiz duyulsun istiyoruz. MHRS cetveli diş hekimine bırakılmalı. Kamuya daha çok diş hekimi ve ağız diş sağlığı teknikeri, sağlık çalışanı atanmalı. Daha çok diş poliklinik odası açılmalı. Her diş hekiminin sabit bir oda ve koltuğu olmalı. Aile felsefesine de zarar veren ve kamu zararına yol açan vardiya, mesai kaydırma gibi zorlamalar son bulmalı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Diş Sağlığı Emekçilerinden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika

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